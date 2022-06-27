أخبار الاقتصاد اليوم.. 40% استثمارات خضراء فى خطة 2023/2022

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الاثنين 27-6-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية، ومن بينها إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن حجم الاستثمارات الخضراء فى خطة 22/2023 بلغت نحو 40%، مُقابِل 30% في الوقت الراهن، استهدافاً للوصول إلى 50% بحلول عام 24/2025، إلى جانب مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى وفقا لما يلي:

التخطيط: 40% حجم الاستثمارات الخضراء فى خطة 22/2023

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات، ساهمت في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية ومن بينها الأخطار الإقليمية المتزايدة وأزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى انعكاسات الأزماتِ العالـميةِ والأحداثِ الجيوسياسيةِ الراهنةِ على الأوضاع الاقتصادية في مصر والعالم.

وزير المالية: 6.2‎ % معدل نمو الاقتصاد والصادرات 43 مليار دولار

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية أننا واجهنا عدم اليقين وازمات اقتصادية، جراء تداعيات كورونا على المستوى العالمى والمحلى، وما نجم بعد ذلك من الحرب وأزمة الغذاء، وما لحقت بالأسواق الناشئة وحالة التضخم العالمى، التى تأثرت بها مصر التى اتخذت اجراءات للحد منها ولدعم الاقتصاد الوطنى.

هبوط مؤشرات البورصة المصرية بجلسة الإثنين.. ورأس المال يخسر 9.7 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 9.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 623.740 مليار جنيه.

الإحصاء: 7.2% ارتفاعاً فى قيمة التبادل التجارى بين مصر وعُمان خلال عام 2021

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان لتصل إلى 586.2 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 546.9 مليون دولار خلال عام 2020.

وزير قطاع الأعمال يعرض فرصا للاستثمار العقارى على وفد من رجال الأعمال السعوديين

عرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عددًا من الفرص الاستثمارية وخاصة في مجال التطوير العقاري على وفد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين الذي يزور مصر حاليا، وذلك بحضور أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والمهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية.

التنظيم والإدارة ينتهى من دراسة التسوية لعدد 83 موظفا بثلاث وحدات إدارية

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لعدد 63 موظفا بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية، و14 موظفا بوزارة الصحة والسكان و6 موظفين بالهيئة الوطنية للإعلام، وتم إخطار وزارة المالية لإعمال شئونها.

وزير البترول يشهد حفل تكريم مدير عام إينى العالمية بعد انتهاء فتره عمله فى مصر

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حفل تكريم ماركو روتوندى مدير عام شركة اينى العالمية بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر والانتقال إلى منصب جديد بمواقع عمل الشركة، وذلك بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء خالد شعيب محافظ مطروح وعدد من قيادات قطاع البترول.