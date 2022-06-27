آداب حلوان تستقبل الطلاب للالتحاق بالدبلوم المهنى لنظم المعلومات الجغرافية

كتب ـ محمد صبحى

أعلنت كلية الآداب ب جامعة حلوان عن استقبال دفعة جديدة للعام الجامعي 2022/2023 لبرنامج الدراسات العليا وهو الدبلوم المهني التطبيقي لنظم المعلومات الجغرافية، وتعد الدبلومة هذا العام منحة بنسبة 50% لجميع المتقدمين للالتحاق بالبرنامج، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية.

وقالت جامعة حلوان، إن البرنامج يسعى إلى الوصول إلى مكانة متميزة بين البرامج المهنية النوعية بالجامعات المصرية، وتوفير بيئة علمية متميزة للتعليم لإعداد القوى البشرية وتأهيلها لسوق العمل، إلى جانب المساهمة في الارتقاء بجودة التعليم والتميز العلمي والعملي وتوفير بيئة متميزة للبحث العلمي التطبيقي لخدمة المجتمع والتنمية المستدامة.

وأوضحت يعد برنامج الدبلوم المهني التطبيقي لنظم المعلومات الجغرافية برنامج ساعات معتمدة، ومن مميزات البرنامج أنه مزيج من أهم المقررات الدراسية التي تواكب احتياجات سوق العمل، ويهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات وإجراء التحليلات وإخراج الخرائط للمساهمة فى حل المشكلات البيئية، وتطبيق النمذجة والمحاكاة المكانية وتطبيقات الاستشعار عن بعد، وإكساب الدارس مهارات علمية وعملية للارتقاء بفاعلية وكفاءة التنمية المستدامة، وكذلك السعي إلى تقديم خريج متميز فى مجال نظم المعلومات الجغرافية، وسد احتياجات سوق العمل من الخدمات التعليمية المتميزة.

كما يستهدف البرنامج الطلبة الحاصلين على ليسانس وبكالوريوس من الجامعات والمعاهد الحكومية، أو المعاهد العليا الخاصة بجانب شهادة معادلة، وتدعم دراسة الدبلوم المهنى التطبيقى لنظم المعلومات الجغرافية العمل فى جهات متعددة ومنها "التخطيط العمرانى، وهيئات المساحة المدنية، والعسكرية، والشركات الخاصة المتعددة الأنشطة فى ظل تنامى أهمية نظم المعلومات الجغرافية واستخدامها فى كافة القطاعات المدنية والعسكرية وهذه المجالات هى:

-أنظمة المعلومات الجغرافية للشركات والهيئات والجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة.

-الشركات البترولية والتعدينية، وإدارات التخطيط، والنقل، والمكاتب الهندسية، وإدارة المشروعات القومية وشركات المقاولات.

-هيئات المساحة (المساحة المدنية، المساحة العسكرية، المساحة الجيولوجية، المساحة الجوية)، والهيئة العامة للاستشعار عن بعد.

-الوزارات مثل وزارة البيئة، والزراعة، والبترول، والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وجهاز المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة الأثار والسياحة، وجميع دور الخبرة الاستشارية.

وللحصول على درجة الدبلوم التطبيقي لنظم المعلومات الجغرافية يتطلب ذلك دراسة عامين ( 4 فصول دراسية ) 24 مادة للعامين، ويدرس في كل فصل دراسي 6 مواد.

ويتطلب التسجيل فى البرنامج تحضير الأوراق المطلوبة وهي :

⁦▪️⁩شهادة التخرج بتقدير مقبول أو أكثر بالإضافة إلي 2 صورة من شهادة التخرج.

6⁦▪️⁩ صور شخصية .

⁦▪️⁩صورتين من الرقم القومي.

⁦▪️⁩الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.

⁦▪️⁩شهادة حسن سير وسلوك من إدارة شئون الطلاب

⁦▪️⁩فايل بكبسولة .

أما بالنسبة لخريجي المعاهد الخاصة يجب إحضار شهادة التخرج بجانب شهادة معادلة من المجلس الاعلي للجامعات.