3 مصابين و7 مفقودين خلال هجوم أوكرانى في شبه جزيرة القرم

كتب أحمد عرفة

أجلت السلطات القرم قرابة 100 شخص من منصات الحفر "تشورنومور نفت جاز" التى تعرضت لهجوم أوكرانى أصيب فيه 3 أشخاص فيما أعتبر 7 آخرون فى عداد المفقودين، حيث أطلق جنود أوكرانيون 3 قذائف على منصات الحفر التابعة لشركة "تشورنومور نيفت غاز"، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت السيناتور عن منطقة القرم أولجا كوفيتيدى إن حريقاً اندلع فى إحدى منصات الحفر ووصل مباشرة إلى البئر، ولا تزال عمليات الإطفاء جارية، لافتة إلى أن الضربة الرئيسية تلقتها إحدى المنصات وكان على متنها 12 شخصًا، وقد تم إنقاذ خمسة منهم، فيما بقى سبعة آخرين فى عداد المفقودين. فيما لم يصب أحد على المنصات الأخرى.

وتابعت السيناتور عن منطقة القرم أن مجموع الاشخاص المتواجدين على المنصات الاخرى فى وقت وقوع الحادث كانوا 109 أشخاص، وقد تم إجلاؤهم فور وقوع الحادث، وما تزال عمليات الانقاذ جارية بدعم من وزارة الدفاع الروسية، بمشاركة سفن الدوريات والطيران.

وقال رئيس شبه جزيرة القرم، سيرجى أكسيونوف، إن الجمهورية محمية بعدد كافٍ من أنظمة الدفاع الجوى، ولديها تغطية برية كاملة، بالإضافة لتامين حماية لجميع الجسور فى القرم، موضحا أن الضربة التى تعرضت لها منصات الحفر تسببت فى أضرار بيئية لمنطقة البحر الأسود بأكملها وجميع دول منطقة البحر الأسود.