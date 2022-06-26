وكيل تعليم أسوان يتابع امتحانات الثانوية العامة أمام 4 لجان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تابع عبد الكريم لطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم، انتظام دخول طلاب الثانوية العامة لامتحاناتهم أمام لجان مدارس "العقاد الثانوية بنين وأسوان الثانوية بنات وعوض السيد الثانوية بنات وأحمد طه حسين الثانوية المشتركة" بإدارة أسوان التعليمية، ورافقه خلال الجولة فيصل نعيم مدير عام التعليم العام.

واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، على التواجد الشرطى أمام اللجان، وانتظام دخول الطلاب للجان، وتوزيع الكمامات وكذلك زجاجات المياه المعدنية عليهم، وتأكد "لطفى"، من الكشف الحراري على كل طالب، وتواجد الزائرة الصحية بكل لجنة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية للحفاظ على أبنائنا الطلاب.

وجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانهم اليوم فى مادة اللغة العربية كأول مادة مضافة للمجموع، على أن تنتهى الامتحانات الخميس الموافق 21 يوليو المقبل، طبقًا للجدول المعلن من قِبل الوزارة.



وكيل التعليم بلجان الثانوية



جولة وكيل تعليم أسوان للجان الثانوية العامة



طلاب الثانوية العامة بأسوان