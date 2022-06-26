وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام تواصل جهودها المكثفة لخدمة ضيوف الرحمن

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد، أن وكالة الشؤون النسائية تعكف على التخطيط لوضع حزم من البرامج الهادفة لخدمة حجاج بيت الله الحرام بمختلف اللغات، ضمن مبادرة (شعائر)، إذ تتنوع البرامج في طريقة عرضها ومحتواها، كما تتركز الجهود النسائية على إعداد الخطط التفويجية؛ لتسهيل عملية الدخول والخروج لقاصدات بيت الله الحرام عبر معايير عالمية للتنظيم، إلى جانب ضبط المسارات وتنظيم الوصول إلى صحن المطاف والمسعى والمصليات بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى إطلاق سلسلة من المبادرات الإرشادية والتوجيهية المتميزة، من أبرزها مبادرة (أحطني علما) والتي تعرض كيفية أداء مناسك الحج بالتفصيل عبر شاشات رقمية.



فيما تمثلت خدمات الأشخاص ذوات الإعاقة بتهيئة المصليات وتجهيزها والحرص على توفر القلم القارئ ومصاحف برايل، كما ستطلق مبادرة (نحن معك) لذوات الهمم وكبيرات السن ومريضات الزهايمر، والمتمثلة في توفير أساور تحوي معلومات تعريفية عنهن.



وتحرص وكالة الشؤون النسائية على تنظيم وإدارة العمل التطوعي داخل المسجد الحرام وتوفير الفرص التطوعية النوعية في عدة مجالات؛ للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، حيثُ بلغ إجمالي الفرق التطوعية المشاركة في حج هذا العام 7 فرق يزيد عدد المتطوعات فيها عن ألف متطوعة يقدمن العديد من الخدمات تم التركيز فيها على مجالات الترجمة واللغات لخدمة أكبر فئة من ضيوف بيت الله الحرام، بالإضافة إلى خدمات مساعدة كبيرات السن من ذوات الإعاقة وخدمات التطوع الصحي والتوجيه والإرشاد المكاني والمشاركة في تنظيم الحشود وسقيا زمزم.