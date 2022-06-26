اليوم السابع
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وزير الدفاع الروسى يتفقد القوات المشاركة فى العملية الخاصة بأوكرانيا

الأحد، 26 يونيو 2022 10:04 ص
وزير الدفاع الروسى يتفقد القوات المشاركة فى العملية الخاصة بأوكرانيا وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو
وكالات

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قالت وزارة الدفاع الروسية إن وزير الدفاع سيرجي شويجو تفقد سير عمل مجموعة القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

 

وبحسب موقع روسيا اليوم، استمع شويجو إلى تقارير المسؤولين والقادة العسكريين بشأن الوضع الحالي والإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة الروسية في مناطق العمليات الرئيسية في أوكرانيا.

 

وأولى الوزير اهتماما خاصا لتنظيم الدعم الشامل للأعمال القتالية، إضافة إلى تهيئة جميع الظروف المعيشية اللازمة للعسكريين الروس في نقاط الانتشار المؤقتة.

 

كما قلد وزير الدفاع شويجو، ميداليات لبعض الجنود الذين أظهروا بطولة وتفانيا في أداء المهام القتالية خلال العملية العسكرية الخاصة، وهي، ميدالية النجمة الذهبية "بطل الاتحاد الروسي" ووسام الشجاعة.

 


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