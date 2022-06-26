وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة

كتب ـ على عبد الرحمن

بعث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال وزير التنمية المحلية فى نص البرقية : "يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة مرور تسعة سنوات لثورة 30 يونيو المجيدة والتى خرج فيها شعب مصر العظيم بالملايين فى مشهد تاريخى ليرسم قدر مصر المضىء، وليصنع ثورة أصبحت علامة فارقة فى تاريخ مصر والتى التحمت قوة الشعب المصرى مع أبناء القوات المسلحة والشرطة ليستعيدوا الحرية والهوية المسلوبة، وينقذ مصر من الفوضى والانهيار" .

وأضاف وزير التنمية المحلية فى نص البرقية :"وتبدأ مصر على يد فخامتكم مرحلة من بناء الحاضر وتأمين المستقبل لأبناء هذا الوطن العظيم وتحقيق تطلعاته وطموحاته وبذل كل جهد وعطاء فى سبيل بناء الجمهورية الجديدة .. متمنياً من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة التاريخية على فخامتكم ومصرنا الغالية وشعب مصر العظيم بالخير والأمن والرخاء ونؤكد لفخامتكم كامل الدعم والتأييد لجهودكم المخلصة لكل ما تبذلونه فى صالح الوطن ".