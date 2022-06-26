اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 يونيو 2022 03:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة

الأحد، 26 يونيو 2022 02:44 م
وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة وزير التنمية المحلية
كتب ـ على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال وزير التنمية المحلية فى نص البرقية : "يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة مرور تسعة سنوات لثورة 30 يونيو المجيدة والتى خرج فيها شعب مصر العظيم بالملايين فى مشهد تاريخى ليرسم قدر مصر المضىء، وليصنع ثورة أصبحت علامة فارقة فى تاريخ مصر والتى التحمت قوة الشعب المصرى مع أبناء القوات المسلحة والشرطة ليستعيدوا الحرية والهوية المسلوبة، وينقذ مصر من الفوضى والانهيار" .

وأضاف وزير التنمية المحلية فى نص البرقية :"وتبدأ مصر على يد فخامتكم مرحلة من بناء الحاضر وتأمين المستقبل لأبناء هذا الوطن العظيم وتحقيق تطلعاته وطموحاته وبذل كل جهد وعطاء فى سبيل بناء الجمهورية الجديدة .. متمنياً من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة التاريخية على فخامتكم ومصرنا الغالية وشعب مصر العظيم بالخير والأمن والرخاء ونؤكد لفخامتكم كامل الدعم والتأييد لجهودكم المخلصة لكل ما تبذلونه فى صالح الوطن ".

 


ذكرى 30 يونيو

التنمية المحلية

الرئيس السيسى

اخبار مصر

المحليات

اخبار المحافظات

ثورة 30 يونيو



الموضوعات المتعلقة

تيسير مطر: ثورة 30 يونيو نقلت مصر من الفوضى إلى الإنجازات والجمهورية الجديدة

الأحد، 26 يونيو 2022 11:45 ص

30 يونيو ثورة الكرامة.. إنهاء أزمة طوابير الخبز وضمان حياة كريمة للمصريين

الأحد، 26 يونيو 2022 03:00 ص

"30 يونيو" ثورة استرداد الدولة.. "أخونة القضاء" أول مسمار فى نعش الإخوان

الأحد، 26 يونيو 2022 12:00 ص

خبير فى شئون الحركات الإسلامية: ثورة 30 يونيو شهادة وفاة للجماعة الإرهابية

السبت، 25 يونيو 2022 09:23 م

أخبار مصر.. أمير قطر يهنئ الرئيس السيسي بقرب الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو

السبت، 25 يونيو 2022 06:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة