وزير الإنتاج الحربى يتابع إجراءات تنفيذ الحديقة المركزية بشرم الشيخ

كتب زكى القاضي

استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن اللقاء يأتي بهدف متابعة الإجراءات التنفيذية لأعمال الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ في إطار الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27"، والمزمع عقده بشهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، حيث تم استعراض تفاصيل وموقف تنفيذ المخطط الزمني للمشروع.

وأشار الوزير "مرسي" إلى أنها وجّه بقيام شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) بعرض دوري للموقف ومتابعة ميدانية دورية للمشروع والعمل على تلافي وحل أي تحديات قد تطرأ على أعمال تنفيذ المشروع، مضيفاً أنه يتم إنتاج الأتوبيس الكهربائي "SETIBUS" بالتعاون بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) والقطاع الخاص ممثلاً في شركة "MCV"، والذي سيستخدم لانتقالات ضيوف ""COP27، مؤكداً على تضافر جهود مختلف الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإخراج هذا الحدث العالمي الضخم على نحو يعكس للعالم التقدم الكبير الذي تشهده مصر في كافة المجالات وعرض صورة الدولة الحديثة في مصر وجهودها في بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار الوزير "مرسي" إلى وجود تعاون مثمر مع محافظة جنوب سيناء لتنفيذ العديد من المشروعات التي تعود بالنفع على المواطنين منها مشروع أعمال رفع كفاءة محطات فرز أول ضمن منظومة النظافة بالمحافظات، كما قامت شركات الإنتاج الحربي خلال الفترة الماضية بتنفيذ عدد من المشروعات بالمحافظة في مجال الإنشاءات والمرافق والرصف وتمهيد الطرق، موضحاً أن هذا التعاون مع "جنوب سيناء" يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة في إطار خطة التنمية المستدامة بها، وذلك بالاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة للوزارة من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية وتصنيعية، مؤكداً حرص شركات ووحدات الإنتاج الحربي على تنفيذ المشروعات التي تُسند إليها بأعلى كفاءة طبقًا للمقاييس العالمية مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ.

من جانبه أثنى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على سعي وزارة الإنتاج الحربي إلى ضغط موعد الإنتهاء من المشروع وتسليمه قبل الموعد المخطط، مثمناً الجهود الحثيثة للوزارة من أجل دفع عجلة التنمية بالدولة إلى الأمام، لافتاً إلى أنه يتم تنفيذ الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ بملحقاتها "هايد بارك ومركز تسوق عالمي ومجمع البنوك" في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بزيادة المساحات الخضراء بالمدينة استعداداً لإستضافة مؤتمر تغير المناخ.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أن الحديقة تقام على مساحة 110 ألف متر مربع في منطقة حي النور بجوار مجلس المدينة الجديد وستصبح أحد الأماكن الحيوية والتي تعكس الوجه الحضاري للمدينة وتساهم في تحويلها إلى مدينة خضراء بيئية عالمية، بالإضافة إلى كونها وجهة ثقافية ترفيهية لكافة الرواد من كافة الأجناس والأعمار حيث ستحتوى الحديقة على العديد من الأنشطة الحيوية والخدمية التى تخدم أهالى ورواد المدينة ومنها (مول تجارى، سلسلة بنوك، حضانة، مطاعم متميزة، مسرح مكشوف، أماكن جلوس، حدائق فواكة مثمرة، مساحات مكشوفة، خدمات لرواد شرم الشيخ، دورات مياه عمومية، نظام صوتي كامل بالحديقة، نافورات وبحيرات مائية).