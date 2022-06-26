هيئة الدواء تضبط عبوات مقلدة ومغشوشة من مستحضر لعلاج الضعف الجنسى

كتب ــ وليد عبد السلام

أصدرت هيئة الدواء المصرية ، قرارا بضبط وتحريز عبوات مقلدة ومغشوشة من أقراص تادالافيل لعلاج الضعف الجنسي، من إنتاج الشركة العالمية للصناعات الدوائية يونيفارما، لصالح شركة فارما سكوب.

وقالت هيئة الدواء المصرية، في منشورها، إنه يتم ضبط وتحريز العبوات المقلدة والمغشوشة من تشغيلة واحد من المنتج تحمل رقم 4535، مشيرة إلى أن شركة فارما سكوب أفادت بأن المستحضر المدون عليه تلك التشغيلة لا يخصها، ولم تقم بتصنيعه وبذلك فهي مقلدة.

وأشارت هيئة الدواء المصرية، إلى وجود فروقات مميزة بين العبوات المقلدة والمغشوشة من أقراص تادالافيل وبين العبوات الأصلية منه، أبرزها أن رقم التشغيلة مدون بالحجر الأسود وظهر الشريط بالعبوات المغشوشة، فيما هو محفور في العبوات الأصلية منه.

وتستخدم أقراص تادالافيل في علاج ضعف الانتصاب “الضعف الجنسي”، وأعراض تضخم البروستاتا الحميد، من خلال إراحة عضلات الأوعية الدموية ما يزيد من تدفق الدم إلى مناطق معينة من الجسم.