ننشر مواقيت الصلاة الأحد 26/6/2022 بمحافظات مصر

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:09 ص

موعد صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 33: 3

موعد صلاة المغرب 7:01 م

موعد صلاة العشاء 8:33

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 3:08 ص

موعد صلاة الظهر 12:02

موعد صلاة العصر 3:41

موعد صلاة المغرب 7:08 م

موعد صلاة العشاء 8:43 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:03

موعد صلاة الظهر 11:53 م

موعد صلاة العصر 3:30 م

موعد صلاة المغرب 6:58 م

موعد صلاة العشاء 8:31 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:06

وقت صلاة الظهر 11:45

موعد صلاة العصر 3:15 م

وقت صلاة المغرب 6:44 م

وقت صلاة العشاء 8:13 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 3:23 ص

موعد صلاة الظهر 11:51 ص

موعد صلاة العصر 14: 3

موعد صلاة المغرب 6:44 م

موعد صلاة العشاء 8:09