ننشر مواقيت الصلاة الأحد 26/6/2022 بمحافظات مصر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:09 ص
موعد صلاة الظهر 11:57 ص
موعد صلاة العصر 33: 3
موعد صلاة المغرب 7:01 م
موعد صلاة العشاء 8:33
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:08 ص
موعد صلاة الظهر 12:02
موعد صلاة العصر 3:41
موعد صلاة المغرب 7:08 م
موعد صلاة العشاء 8:43 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:03
موعد صلاة الظهر 11:53 م
موعد صلاة العصر 3:30 م
موعد صلاة المغرب 6:58 م
موعد صلاة العشاء 8:31 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:06
وقت صلاة الظهر 11:45
موعد صلاة العصر 3:15 م
وقت صلاة المغرب 6:44 م
وقت صلاة العشاء 8:13 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:23 ص
موعد صلاة الظهر 11:51 ص
موعد صلاة العصر 14: 3
موعد صلاة المغرب 6:44 م
موعد صلاة العشاء 8:09
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