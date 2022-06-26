نقيب صيادلة القاهرة: المخدرات التخليقية تدمر خلايا المخ والجهاز العصبى

محمود رضا الزاملى

قال الدكتور محمد الشيخ عضو مجلس الشيوخ ونقيب صيادلة القاهرة، أن المخدرات التخليقية التى تتم داخل معامل عبر تفاعلات كيمائية أولية يضاف عليها مواد كميائية بهدف تعظيم الكمية وزيادة الربح والمواد المضافة مع الاصلية لها تأثيرات تشبه المخدرات الطبيعية ".

وأضاف نقيب صيادلة القاهرة خلال لقاءه ببرنامج "كلمة أخيرة " الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة ON، أن مشكلتها الكبيرة أنها لها تأثير مدمر على خلايا المخ وقد توصل فى بعض الاحيان المتعاطى يتحول لزومبى عبر سعادة بالغة فى تنفيذ التصرفات والفخر بها "

وكشف نقيب صيادلة القاهرة، أن من أهم أضرار تلك المخدرات التخليقية أنها تسبب شكاً للمتعاطى فى كل من حوله وأقرب الناس له الامر الذى يدفعه لارتكاب جرائم عنف رهيبة مثل من يقوم بقتل أسرته وأطفاله "

ولفت إلى أن مادة (الأمفيتامين) الكيميائية، هى قديمة جديدة وازدهر استخدامه بشكل كبير فى الحرب العالمية الاولى حين طلبت ألمانيا النازية من عملائها صناعة منشط بكميات كبيرة، لتحسين أداء الجنود والجيوش فى الحروب بشكل يمكنهم من هزيمة الأعداء".

لكنها بحسب قوله تستخدم اليوم فى إطار نشر نوع جديد من المخدرات والتى يعتبر تصنيعها غير مكلف يتم داخل شقق ومعامل منزلية رخيصة الثمن عبر أجهزة من مصانع أدوية يتم تكهينها حيث يتم بيعها لتستخدم فى تصنيع المخدرات التقليدية ".

وأكد أن تجار المخدرات يضيفون على تلك المركبات مبيدات حشرات وبدرة صراصير لتعظيم الكمية المستخرجة وعائد الربح قائلاً : وده تأثيره مدمر لخلايا المخ والجهاز العصبى ويفشل الكبد فى تسريب السموم ".