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نقل 4 طلاب ثانوية عامة للعلاج بعدما أصيبوا بنوبات هبوط وإغماء خلال الامتحان بكفر الشيخ

الأحد، 26 يونيو 2022 01:42 م
نقل 4 طلاب ثانوية عامة للعلاج بعدما أصيبوا بنوبات هبوط وإغماء خلال الامتحان بكفر الشيخ إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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استقبل مستشفى العبور للتأمين الصحي، ومستشفى البرلس المركزي، بمحافظة كفر الشيخ، 4 طلاب مصابين بإصابات متنوعة ما بين مغص كلوى وآخر معوى وهبوط وإغماء ل 4 طلاب بالثانوية العامة، وذلك أثناء أداء امتحان اللغة العربية اليوم، حيث جرى نقل الطلاب عن طريق سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

ومن جانبها أوضحت غرفة مديرية الصحة، أنها استقبلت إشارة من غرفة العمليات الفرعية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، بشأن إصابة 4 طلاب أثناء أداء الامتحانات ويجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتبين أن مستشفى العبور للتأمين الصحى بمدينة كفر الشيخ، استقبلت 3 طلاب وهم سماح حسن عياش، 18 سنة، مصابة بمغص كلوى أثناء أداء الامتحانات بلجنة مدرسة النور للمكفوفين، كما استقبلت الطالبة الاء ابو درداء عباس إبراهيم، مصابة بمغص كلوي، وهبوط بلجنة مدرسة الثانوية بنات القديمة، وأصيب الطالب أسامة عماد عبد المولي، أصيب بما بعد عملية استئصال المرارة داخل بلجنة مدرسة عابد عبد العال، وأصيبت أيضًا الطالبة صفاء عبد العاطى السيد بلجنة مدرسة حمامو الابتدائية بالبرلس بحالة هبوط وإغماء ليتم نقلها لمستشفى برج البرلس المركزي.


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