نائب محافظ سوهاج يجتمع بلجنة ضبط منظومة العمران وحوكمة التراخيص

سوهاج محمود مقبول

عقد أحمد سامى القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع اللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج رقم 296 لسنة 2021، والتي تختص بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، والرد على الاستفسارات المتعلقة بها، ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة.

جاء الإجتماع بحضور المستشار الحسيني الجندي المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور أحمد عطية المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندسة هبة محمد عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان بسوهاج، والمهندسة نورهان صلاح مدير التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، وأعضاء اللجنة .

وأكد نائب محافظ سوهاج على ضرورة الوصول إلى أفضل السبل لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائي، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن وتنظيم الشكل العام للحفاظ على المظهر الحضاري.

وناقش الاجتماع تنفيذ ما ورد بضوابط الاشتراطات البنائية الجديدة، وطرح الأعضاء بعض التساؤلات التي تم تسجيلها، كما تم مناقشة الطلبات المقدمة من الوحدات المحلية، وتم إبداء الرأي بها.