ملك البحرين يشيد بدور السعودية في خدمة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية

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أشاد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بالدور الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في خدمة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية.

وأوضحت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن ذلك جاء خلال استقبال الملك حمد، اليوم /الأحد/ في قصر الصخير بالمنامة، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، الذي يزور البحرين حاليًا للمشاركة في رئاسة اجتماع لجنة التنسيق السياسي المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني.

وأعرب الملك حمد عن اعتزازه بما يربط البلدين من علاقات تاريخية وثيقة وراسخة، وما يشهده التعاون والتنسيق الأخوي من تطور ونماء في جميع الميادين.. منوها بالجهود المخلصة التي يبذلها مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لتعزيز العلاقات الأخوية وتطوير التعاون الثنائي لكل ما من شأنه خدمة مصالح البلدين والشعبين.