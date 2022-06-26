اليوم السابع
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مقتل شخص وإصابة 4 آخرين فى هجوم صاروخى روسى بالعاصمة الأوكرانية

الأحد، 26 يونيو 2022 12:16 م
مقتل شخص وإصابة 4 آخرين فى هجوم صاروخى روسى بالعاصمة الأوكرانية الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قٌتل شخص وأصيب 4 آخرون على الأقل في هجوم صاروخي روسي استهدف مبنيين سكنيين في العاصمة الأوكرانية "كييف".

 

وأفاد مكتب المدعي العام الأوكراني عبر تطبيق تليجرام، وفق ما أوردته وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن ضباط إنفاذ القانون فتحوا تحقيقا في الهجوم الصاروخي الروسي الذي استهدف كييف هذا الصباح.

 

وأصابت الصواريخ الروسية مبنى سكنيا من 9 طوابق وبنية مجاورة، ونتيجة لذلك، اشتعلت النيران في المنزل السكني ودُمرت طوابقه العلوية بشكل جزئي.


وبحسب المعطيات الأولية، قُتل مدني واحد جراء القصف، وتمكنت السلطات من إنقاذ 4 مدنيين آخرين، بينهم طفل من تحت الأنقاض، ونقلوا جميعا إلى المستشفى، ولا تزال جهود الإنقاذ جارية.


وفي سياق متصل، ذكر الحاكم الإقليمي أولكسندر سكيتشكو اليوم أنه سمع دوي انفجارات في مدينة "تشيركاسي" الواقعة وسط أوكرانيا، وذلك في منشور له على تطبيق "تليجرام".


يذكر أن مدينة "تشيركاسي" لم تتأثر إلى حد كبير بالقصف منذ بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير الماضي.

 


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