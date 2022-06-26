مقتل شخص وإصابة 4 آخرين فى هجوم صاروخى روسى بالعاصمة الأوكرانية

وأصابت الصواريخ الروسية مبنى سكنيا من 9 طوابق وبنية مجاورة، ونتيجة لذلك، اشتعلت النيران في المنزل السكني ودُمرت طوابقه العلوية بشكل جزئي.



وبحسب المعطيات الأولية، قُتل مدني واحد جراء القصف، وتمكنت السلطات من إنقاذ 4 مدنيين آخرين، بينهم طفل من تحت الأنقاض، ونقلوا جميعا إلى المستشفى، ولا تزال جهود الإنقاذ جارية.



وفي سياق متصل، ذكر الحاكم الإقليمي أولكسندر سكيتشكو اليوم أنه سمع دوي انفجارات في مدينة "تشيركاسي" الواقعة وسط أوكرانيا، وذلك في منشور له على تطبيق "تليجرام".



يذكر أن مدينة "تشيركاسي" لم تتأثر إلى حد كبير بالقصف منذ بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير الماضي.