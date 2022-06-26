مقاطعة إسبانية تستقبل سائحة أمريكية بعد رفض مالطا إجراء إجهاض لها

فاطمة شوقى

استقبلت مقاطعة مايوركا الإسبانية، السائحة الأمريكية التي تدعى أندريا برودينتي من ولاية واشنطن، والتي كانت تقضى أجازة في مالطا ، وذلك من أجل إجراء عملية إجهاض بعد أن رفضت مالطا إجراءها رغم تعرضها للخطر.

وكانت أندريا برودينتي من ولاية واشنطن حاملاً في الأسبوع السادس عشر وسافرت مع زوجها إلى مالطا. لكن الأجازة تحولت إلى كابوس عندما بدأت تنزف بغزارة، قال الأطباء إن الجنين ليس لديه فرصة للبقاء على قيد الحياة ، لكنهم رفضوا إجهاضها لأنه لا يزال قلب الجنين ينبض - على الرغم من خطر إصابة برودينتي بالإنتان أي تسمم الدم وتدمر الأنسجة، وفقا لصحيفة " إيه بى سى " الإسبانية.



سائحة امريكية فى مالطا

وأشارت الصحيفة إلى أنه كان لا بد من إجلاء سائحة أمريكية كانت في إجازة في مالطا إلى إسبانيا لأنها لم تكن قادرة على إجراء عملية إجهاض في الجزيرة ولتجنب مخاطر جسيمة على حياتها بعد انقطاع المشيمة المعقد.

ووصلت برودينتي وزوجها جاي ويلدرير إلى مايوركا لتتمكّن من العلاج. كان لا بد من إجلاؤها إلى إسبانيا لأنها لم تكن قادرة على إجراء عملية إجهاض في الجزيرة بعد انقطاع المشيمة المعقد.

وتعتبر مالطا ، وهي دولة جزرية صغيرة في وسط البحر الأبيض المتوسط ​​، هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تجعل أي شكل من أشكال الإجهاض غير قانوني.

وقال ويلدرير خارج مستشفى مايوركا "إنها متعبة، لكن حالتها الجسدية مستقرة وآمنة. وعليها إنهاء الحمل ، لذا ستكون في حالة مخاض في اليومين المقبلين".

تم إدخالها على الفور إلى مستشفى ماتر داي في جوزو ، ولكن على الرغم من أن الأطباء أدركوا أنه لا توجد فرصة لبقاء الجنين على قيد الحياة ، فإن حقيقة أن قلبها استمر في النبض منعت الإجهاض ، حتى مع وجود خطر الإصابة بالعدوى،هذا على الرغم من حقيقة أن المريضة طلبت طواعية إنهاء حملها.



سائحة امريكية

وأوضحت منظمة أطباء من أجل الاختيار أن عائلة المرأة الأمريكية بدأت على الفور في البحث عن حل ، وهو مغادرة مالطا إلى بلد آخر ، وكانت المملكة المتحدة هي الخيار الأول ، على الرغم من استبعادها لأنها كانت بعيدة جدًا.

بعد الحصول على التصاريح اللازمة ، أيضًا من التأمين الصحي الخاص به ، تم اختيار إسبانيا أخيرًا.