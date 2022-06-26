اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 يونيو 2022 04:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع عنصر إجرامى فى تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة بالخانكة

الأحد، 26 يونيو 2022 03:05 م
مصرع عنصر إجرامى فى تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة بالخانكة مديرية أمن القليوبية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد (أحد العناصر الإجرامية - السابق اتهامه فى (8) قضايا "سلاح - مخدرات - سرقة – ضرب") وآخرين، وتبين قيامهم بالاتجار فـى المواد المخدرة، متخذين من دائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى وحيازتهم أسلحة نارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة. 
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وقد أسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرع العنصر الإجرامى المشار إليه، وعُثر بجواره على (بندقية آلية – 2 خزينة - عدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين - هاتف محمول)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

ترويج المواد المخدره

تبادل اطلاق نار

وزارة الداخليه

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة