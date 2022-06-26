مصرع عنصر إجرامى فى تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة بالخانكة

كتب أحمد حسنى

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد (أحد العناصر الإجرامية - السابق اتهامه فى (8) قضايا "سلاح - مخدرات - سرقة – ضرب") وآخرين، وتبين قيامهم بالاتجار فـى المواد المخدرة، متخذين من دائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى وحيازتهم أسلحة نارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وقد أسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرع العنصر الإجرامى المشار إليه، وعُثر بجواره على (بندقية آلية – 2 خزينة - عدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين - هاتف محمول)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.