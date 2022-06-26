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مد أجل الحكم على متهم بقضية "أنصار بيت المقدس" لجلسة 29 يوليو الجارى

الأحد، 26 يونيو 2022 01:10 م
مد أجل الحكم على متهم بقضية "أنصار بيت المقدس" لجلسة 29 يوليو الجارى هيئة المحكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد حماد، مد أجل الحكم  في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة بـ"أنصار بيت المقدس لجلسة 29 يونيو الجارى لاتمام المداولة.

صدر الحكم برئاسة المستشارين محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة ووائل عمران، وأمانة سر أحمد صبحى عباس.

ووجّهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم وباقى المتهمين بالدعوى، والذين حكم عليهم فى وقت سابق، العديد من التهم منها اتهامات بالاتفاق والمساعدة والاشتراك فى أحداث العنف التى شهدتها البلاد، بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، وأبرزها قتل اللواء محمد السعيد مساعد وزير الداخلية، والمقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى، والنقيب محمد أبوشقرة، والهجوم على كنيسة الوراق، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية فى سبتمبر 2013، وتفجير مديريتى أمن الدقهلية ديسمبر 2013 والقاهرة يناير 2014.


محاكمة المتهمين بأنصار بيت المقدس

انصار بيت المقدس

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