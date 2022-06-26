اليوم السابع
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مديرية الزراعة فى شمال سيناء توفر لحوم الأضاحى بأسعار مخفضة

الأحد، 26 يونيو 2022 10:20 م
مديرية الزراعة فى شمال سيناء توفر لحوم الأضاحى بأسعار مخفضة لحوم - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، توفير الأضاحى لأهالى المحافظة بالتنسيق مع بعض المربين بسعر مخفض.

 

وأوضح وكيل زراعة شمال سيناء فى بيان أعلنه اليوم، أن أسعار الضأن أوزان أقل من 55 كيلو بسعر 95 جنيها، والأوزان أكبر من 55 كيلو بسعر 90 جنيها.

 

وأسعار العجول البقرى سعر الكيلو 71 جنيها، والحجز بإدارة الإنتاج الحيوانى بمديريه الزراعة.

 

وسبق وأعلنت مديرية التموين بشمال سيناء، أنه فى إطار استعدادات مديرية التموين لاستقبال عيد الاضحى عقدت أمانى رسلان مدير عام المديرية اجتماعا موسعا مع أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية ومديري الشركة العامة لتجارة الجملة للبدء فى تنفيذ خطة جلب اللحوم والأضاحى بجميع أنواعها ومن عدة مصادر بأسعار مخفضة وتيسيرات فى السداد وبدأ تلقى الحجوزات للخراف والجديان بجدية حجز 200 جنيه للأضحية.

 


شمال سيناء

عيد الاضحى

زراعة شمال سيناء



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