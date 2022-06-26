مدبولى: توجيهات رئاسية بتطوير وتطهير البحيرات تعظيما لعائد إنتاج الثروة السمكية

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير بحيرة المنزلة ومحيطها، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفي الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، والمهندس علاء عبد الفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمرانى، واللواء أحمد الاسناوى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء الحسيني فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات، والدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة المشرف على مكتب وزير الموارد المائية والرى، والمهندسة هالة عبد الرؤوف، مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة التنمية المحلية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم، يأتي فى إطار المتابعة المستمرة لجهود تطوير بحيرة المنزلة، وكذا ما يتعلق بالمنطقة المحيطة بها، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخاصة بتطهير وتطوير البحيرات على مستوى الجمهورية، تعظيماً لعائد انتاج الثروة السمكية من تلك البحيرات، ورفعاً لجودتها البيئية.

وأكد رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يستهدف أيضاً استعراض مقترحات استغلال بحيرة المنزلة ومحيطها، وذلك حفاظاً على ما تم من أعمال تطهير وتكريك، وسعياً لزيادة حجم الثروة السمكية الناتجة عنها، إلى جانب تطوير الموانئ والمراسي للصيادين، وخلق تجمعات عمرانية وسياحية، تسهم فى رفع المستوى الاقتصادي للمواطنين القاطنين حولها.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، إلى جهود الوزارة فى إطار مشروع تطوير وتنمية بحيرة المنزلة، موضحاً أن الوزارة قامت بتنفيذ عدد من المشروعات لتنمية البحيرة، ضمانا لدخول المياه المالحة بكميات كافية لها تسمح بتبادل المياه بين البحر والبحيرة لتحسين جودة المياه والوضع البيئي لها، هذا إلى جانب تنفيذ اعمال الحماية وانشاء الالسنة ببوغاز الجميل 1 ، 2 وبوغاز الصفارة، وتطهير القنوات الشعاعية، وانشاء 5 كبارى على مصبات المصارف عند تقاطعها مع جسر البحيرة، فضلا عن تكريك المنطقة الممتدة جنوب بوغاز مثلث الديبة، وغيرها من المشروعات التى ساهمت فى تطوير وتنمية البحيرة.

من جانبه، أشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى أن الوزارة تقوم من خلال جهاز تنمية البحيرات، بالاشتراك مع باقي الجهات المعنية، فى جهود تطوير وتنمية بحيرة المنزلة، والتى تضمنت أعمال تطهير وإزالة التعديات، وكذا أعمال التكريك، وذلك لما للبحيرة من دور مهم فى تلبية احتياجات السوق المحلية من الثروة السمكية، وخاصة من اسماك البلطي.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور رجب عبد العظيم، إلى مشروعات وزارة الموارد المائية والرى الجارى تنفيذها لتطوير بحيرة المنزلة، موضحاً أن أعمال المرحلة الأولى تتضمن تنفيذ حماية المنطقة شرق الحائط البحري بمنطقة طوال أبوالروس بطول 3 كم، مضيفاً أنه تم الانتهاء من العقد والرسومات لأعمال المرحلة الثانية بطول 1.5كم، والتى سيتم طرحها قريباً، منوهاً كذلك إلى الإجراءات التى تم تنفيذها للتعامل مع مشكلة ارتفاع المناسيب ببحيرة وادى مريوط.

واستعرض اللواء أحمد الاسناوى، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لأعمال تطهير وتكريك بحيرتى المنزلة ومريوط، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تطهير الحشائش، وإزالة التعديات الواقعة علي بحيرة المنزلة، وجارٍ الانتهاء من أعمال التكريك لزيادة عمق البحيرتين، موضحاً أن عدد الكراكات العاملة فى بحيرة المنزلة وصل إلى 60 كراكة تابعة لعدد من الجهات والشركات، وفى بحيرة مريوط 13 كراكة أخرى، مضيفاً أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ طريق بطول 70 كم وعرض 8 م كحزام آمن حول حدود بحيرة المنزلة.

وتناول اللواء أحمد الاسناوى مقترحات تطوير واستغلال الفرص الاستثمارية ببحيرة المنزلة، والتى تستهدف الحفاظ عليها وتحقيق التنمية المستدامة لها، وما تتضمنه تلك المقترحات من إجراءات تتعلق بتعظيم العائد من استغلال البحيرة سواء من الناحية البيئية، أو الاقتصادية، أو العمرانية، أو الاجتماعية، وذلك من خلال تنفيذ العديد من الأعمال البحرية والتنموية، التى تسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضح اللواء أحمد الاسناوى أن من بين الأعمال البحرية لتنمية بحيرة المنزلة، ما من شأنه زيادة اتصال البحيرة بالبحر المتوسط وخلق نقاط جديدة لدخول وخروج المياه من وإلى البحيرة، إلى جانب فتح منافذ جديدة لدخول الزريعة من البحر المفتوح، بما يسهم فى تحسين جودة المياه وصرف الملوثات وطردها خارجها، مما لا يخل بنسبة الملوحة ولا يضر بشواطئ البحر.

وأضاف اللواء أحمد الاسناوى أن أعمال تنمية القطاع الخدمي، تتضمن تطوير مراسي الصيادين، وتنمية مناطق خدمية وحرفية وترفيهية لصالح المجتمع المحلي، إلى جانب أعمال تنمية القطاع السياحي، مع خلق مناطق وتجمعات سياحية جديدة جاذبة للاستثمارات.

وتناول اللواء الحسيني فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات، عدداً من المقترحات الخاصة بخطة تطوير بحيرة المنزلة فى كافة المجالات، وامكانية تعظيم الاستفادة من المقومات المتاحة بالبحيرة ومحيطها.