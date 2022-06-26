"محتال" ينتحل صفة عمدة كييف ويجرى محادثات مع 3 من قادة المدن الأوروبية

كتبت ريم عبد الحميد

حذر فيتالى كليتشكو، عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، من أن شخصا محتالا يدعى أنه هو منتحلا صفة عمدة كييف، ويتواصل مع مسئولين آخرين، بما فى ذلك ثلاثة رؤساء بلديات أوروبيين، تم خداعهم ليعتقدوا أنهم يجرون مكالمة فيديو مع العمدة الحقيقى، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس.

وقال كليتشكو فى تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية، إن العديد من رؤساء البلديات فى أوربا، تم الاتصال بهم من قبل عمدة مزيف لكييف، ووصف هذا بالطاقة الإجرامية التي لابد أن يتم التحقيق فيمن يقف وراءها.

وكان مكتب عمدة العاصمة الألمانية برلين قد غرد يوم الجمعة بأنها قطعت اتصالاها مع عمدة كييف الشهير بعد أن أثارت تعليقاته وأسئلته شكوكها. وقال المكتب إن مسار المحاثة والمواضيع المحددة جعل جيفى تشعر بالقلق.

ونشر المكتب صورة أظهرت شاشة مكالمة الفيديو بين عمدة برلين وعمدة كييف المزيف. وقال إنه فى البداية لم يكن هناك دليل على أن مكالمة الفيديو تجرى مع شخص حقيقى، ووصفها بأنها تزييف عميق. وأوضح مكتب عمدة ألمانيا أن الشرطة تحقق فى الواقعة.

كما قطع عمدة مدريد مكالمة فيديو مع شخص أدعى أنها عمدة كييف، واشتبه عمدة العاصمة الأسبانية فى أنه لم يكمن يحدث مع نظيره الأوكرانية، وقدم بلاغا للشرطة. فى حين ان عمدة فيينا مايكل لودويك لم ينهى المكالممة مع الشخص المحتال فى وقت سابق السبوع الماضى لأنه لم يلاحظ السلوك المشبوه، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام نمساوية.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس إنه لم يتضح من يقف وراء هذه المكالمات أو الوسيلة التي تم استخدامها فى محاولة جعل رؤساء البلديات الأوروبيين يعتقدون أنهم يتواصلون مع عمدة كييف الحقيقة.

وقالت عمدة برلين إن تلك الواقعة تعنى ضرورة مزيد من التدقيق فى المستقبل وأن يكونوا أكثر تشككا.