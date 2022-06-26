اليوم السابع
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محامى رشوان توفيق: سداد أرض فيلا أكتوبر من حساب الفنان الخاص

الأحد، 26 يونيو 2022 12:30 م
محامى رشوان توفيق: سداد أرض فيلا أكتوبر من حساب الفنان الخاص رشوان توفيق- أرشيفية
كتب سليم على

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أكد الدكتور مجدى مهران دفاع الفنان رشوان توفيق فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن أية الله رشوان توفيق حررت توكيلا يبح لوالدها البيع والشراء لنفسه وللغير، فضلا عن أعمال البنوك والقسمة، وبموجب ذلك قام بشراء قطعة أرض فى منطقة غرب سوميد بالسادس من أكتوبر من حسابه الخاص وليس من أموالها، لأنه كان يقوم بالشراء لصالح نفسه باسم ابنته.
 
وأشار مهران إلى أن آية رشوان توفيق، رفعت عددا من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، وتابع: "الفنان رشوان قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، ولم ترتض ابنته آية بالقسمة، ولذلك رفعت دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة". وأضاف "مهران"، أن سبب إعادة قسمة الميراث هو خوفه من الله -عز وجل- واستشهد فى حديثه لما أنزله الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم، "تلك حدود الله فلا تقربوها".
 
وكان وجه محامي الفنان القدير رشوان توفيق، مبادرة صلح إلى ابنة الفنان القدير آية، وطالبها بالرجوع إلى حضن أبيها وإنهاء تلك الدعاوى قائلا: "أبوكى مستنيكى".
 
 
 
 

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