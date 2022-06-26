محافظ دمياط تناقش المشروعات المقرر تنفيذها بمركز الزرقا

دمياط معتز الشربينى

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الملامح الأولية للمشروعات المقرر تنفيذها بمركز الزرقا المدرجة بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، حيث جاء ذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مصطفى عابدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا ورؤساء الوحدات المحلية القروية .

هذا وقد تناول الاجتماع استعراض الموقف الحالى لشبكات المرافق والمنشآت القائمة حاليا بقرى المركز البالغ عددهم 6 قرى و 4 قرى تابع و 54 عزبة ،وكذلك دراسة الوضع القائم لتطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت بالقطاعات المختلفة وفقا للمعايير والاشتراطات الخاصة بكل قطاع ، وأيضا عرض الأراضي المتاحة للاستفادة بها فى انشاء مشروعات أخرى ..

وفى سياق متصل، ،بحثت " المحافظ " جميع احتياجات قرى المركز لتغطيتها بكافة الخدمات ، مؤكدة أنه يتم العمل وفقا لخطة محددة لتنفيذ محاور المبادرة واستكمال العمل بالرؤية الخاصة بها ،كما أشارت أنه يجرى دراسة الرؤى الأساسية للمرحلة الثانية المدرج بها مركزى الزرقا ودمياط وذلك لتحقيق أهداف هذا المشروع القومى العملاق لتطوير الريف المصرى.