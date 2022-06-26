محافظ دمياط تتابع موقف التزام الشركات بالمنطقة الحرة باشتراطات ومعايير البيئة

دمياط -معتز الشربينى

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعاً اليوم حضره حنان موافى رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة والعميد خالد جمال الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تابعت خلال الاجتماع موقف التزام الشركات بالمنطقة بالمعايير والاشتراطات البيئية.

كما تناول استعراض كافة الاشتراطات التى تم وضعها لتحقيق أعلى معدلات التوافق البيئى وفقا للقوانين المُنظمة لذلك، وأيضا عرض المحاور الرئيسية لإلزام الشركات باتباع خطوات محددة حيال الصرف الصحى والصناعى والتخلص الآمن من المخلفات.

وفى هذا السياق، أكدت محافظ دمياط، أنه يتم مراقبة تلك المنظومة بشكل دورى من خلال الرصد اللحظى لمؤشرات السلامة البيئية، مشيرة إلى أنه يتم التفتيش المستمر من قبل عدد من الجهات على الشركات والمصانع الواقعة بالمنطقة للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات والمعايير المتعلقة بهذا الشأن مؤكدة على إلزام أى منشأة بسداد جميع المستحقات لشركات المرافق وإلا سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها.