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و230 بمدارس الجنوب والغرب..

محافظ بورسعيد يعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوى العام بحد أدنى 235 درجة

الأحد، 26 يونيو 2022 11:35 م
محافظ بورسعيد يعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوى العام بحد أدنى 235 درجة محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الأحد، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسى 2022 /2023 بمجموع 235 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية، داخل المحافظة و230 درجة لمدارس حى الجنوب والغرب، وذلك بناء على دراسة وقرار اللجنة المشكلة من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع أحمد والى وكيل مديرية التربية والتعليم.

 وقال محافظ بورسعيد إن القيادة السياسية والدولة تولى اهتماماً كبيرًا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية على وخاصة فى ظل الجهود المبذولة لبناء المواطن وتعظيم دور المدرسة، مطالباً كافة العاملين بالمنظومة التعليمية من معلمين وطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق فى الدراسة لتحقيق أعلى النتائج.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد اعتمد نتيجة الفصل الثانى من العام الدراسى 2021 - 2022 للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83% من إجمالى المتقدمين للامتحانات، وأن بورسعيد من أولى المحافظات التى قرر فيها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، اتباع نظام البابل شيت بها.

 


اخبار مصر

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