محافظ بنى سويف: تحرير 114 محضرا لمخالفات بالمخابز وضبط لحوم وسلع فاسدة

بنى سويف - هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على أهمية واستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجارى أو التلاعب فى الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بشأن نتائج الحملات التفتيشية التى نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "فى المدة من 18 إلى 25 يونية الشهر الجارى "بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطرى ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير، الذى أعده وكيل الوزارة المهندس وصفى عبد الله ، الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، قد أسفرت عن تحرير 114 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 11 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 26 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 23 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 24 محضراً لتدنى مستوى نظافة أدوات العجين، ، 19 محضراً لعدم صرف بون للمواطنين، ومحضرا لعدم الاحتفاظ بميزان حساس داخل المخبز، و4محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، وتحرير 6 محاضر للتصرف فى 55 جوال دقيق بلدى مدعم زنة 50 كجم، وذلك بغرض إعادة بيعه فى السوق السوداء

وفى مجال البطاقات التموينية، تقوم المديرية وإداراتها ومكاتبها باستقبال المواطنين ممن تلقوا رسالة على بون الصرف لتحديث بياناتهم ، وتم التنبيه على مسؤولى المكاتب بعدم تحصيل أية رسوم والتيسير عليهم ، خاصة بعد قرار الوزارة بتمديد فترة التسجيل حتى 31 يوليو المقبل، علاوة على فتح موقعة دعم مصر ومصر الرقمية لتسجيل محمول رب الأسرة صاحب البطاقة، كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 100% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، فى حين تم تحرير 3 محاضر مخالفة لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية،و2 محضر لبدالين تموينيين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد فى مواعيد العمل، 6 مخالفات لعدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بالخلو من الأمراض المعدية.

كما أسفرت الحملات اليومية التى تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 7 محاضر لحيازة وعرض وبيع سلع غذائية غير مدون عليها بيانات تجارية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم ضبط 64كجم كبدة، 144 كجم لحوم ودواجن مجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ونصف طن ملح طعام مجهول المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف، فيما تم تحرير محضر ضد أحد تجار الأعلاف لحيازة وتجميع وعرض أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج منافذ وزارة الزراعة لبيعها فى السوق السوداء والتربح منها.

وتم ضبط 30جوال أسمدة زراعية مدعمة زنة الجوال 50 كجم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة، بينما تم تحرير محضر ضد أحد معامل الألبان لمزاولة النشاط دون الحصول ترخيص من الجهات المختصة، و6 محاضر للجزارين لحيازتهم وعرضهم للبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتم ضبط 60كجم لحوم، وتحرير 4 محاضر لجزارين لعدم تغطيهم اللحوم المعرضة للبيع بالشاش الأبيض، بجانب تحرير 15 محضراً لمنشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية للإعلان عن أسعار المنتجات لجمهور المستهلكين، فضلا عن تحرير 13 محضراً للعاملين فى مجال المواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية صادر من وزارة الصحة للتحقق، من خلوهم من الأمراض المعدية.

إضافة إلى سحب 6 عينات لسلع غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية، وفى مجال الرقابة على المواد البترولية والمستودعات يتم المرور بصفة دورية على جميع المحطات للتأكد من توافر كافة المنتجات والمواد البترولية والتزام المسؤولين بالمحطات، علاوة على المرور على مصانع تعبئة البوتاجاز للتأكد من توافر الغاز الصب والالتزام بالأوزان المقررة، حيث تم تحرير 3 محاضر ضد متعهدى توزيع إسطوانات البوتاجاز لعدم قيامهم بالإعلان عن أسعار استبدال الأسطوانات ، و3 محاضر ضد مستودعات بوتاجاز لقيامهم بالغلق فى مواعيد الرسمية وعدم مزاولتهم النشاط على الوجه المعتاد، ومحضر ضد إحدى محطات التعبئة لتعبئة أسطوانات ناقصة الوزن وذلك بالتنسيق مع الدمغة والموازين.

فيما تم الانتهاء من إجراء 55 معاينة مبدئية للمتقدمين للمرحلة الربعة من مشروع جمعيتى ضمن مبادرة حياة كريمة ، ممن تمت الموافقة على طلباتهم ، وجار المتابعة مع المتقدمين لإنهاء الأعمال الخاصة بتشغيل المشروع وإجراء المعاينات النهائية، بينما تواصل أجهزة المديرية المرور اليومى على المطاحن للوقوف على الوارد والمنصرف وأرصدة الدقيق والقمح ومتابعة المنصرف للمخابز البلدية، وسحب العينات، وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية.

وتقوم المديرية بإجراء الترتيبات اللازمة والإشراف على مواقع التخزين المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة وكذلك تشكيل اللجان الخاصة بالاستلام برئاسة المديرية بمواقع الاستلام على مستوى المحافظة المنوط بها الاستلام والتخزين طبقاً للمواصفات المحددة، بجانب تشكيل لجان مشتركة مع الزراعة لحصر المساحات المنزرعة بالقمح وتحديد المساحات التى تم حصادها بالفعل ومقارنة الكميات الواردة من هذه الأقماح.