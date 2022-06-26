محافظ الوادي الجديد يتابع الموقف التنفيذي بمجمع المصالح الحكومية المميكن

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، سير العمل بمجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة يرافقه لفيفٌ من القيادات التنفيذية، حيثُ وجّه بالانتهاء من أعمال الإنشاءات وفق الجدول الزمني المحدد، واستكمال التشطيبات والواجهات الزجاجية مع مراعاة الحفاظ على الهوية البصرية للمحافظة، وسرعة الانتهاء من تمهيد الطرق الداخلية، وطرح عمليات الصرف ومياه الشرب وأعمال اللاند سكيب.

كما تفقد قاعة المؤتمرات متعددة الأغراض مُوجهًا بالانتهاء من أنظمة الصوتيات والشاشات بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وعمل مقايسة تقديرية لفرشها وتجهيزها، مع ضرورة تزويدها بمصدر بديل للكهرباء. ووجّه بالانتهاء من أعمال اللاند سكيب الأمامي وموقف انتظار السيارات، وإعداد مقترح لتجميل مدخل المجمع.

وتبلغ تكلفة مجمع المصالح الحكومية بالوادي الجديد حوالى مليار جنيه ويضم عدد من المنشآت منها مبنى المجمع الحكومي بتكلفة 110 ملايين جنيه، ووصلت نسبة تنفيذه إلى 80%، ومبنى جهات حكومية متعددة"، بتكلفة 72 مليون جنيه، ومبنى "التعامل مع الجمهور" بتكلفة 87 مليون جنيه، ومبنى "المول التجاري" بتكلفة 16 مليون جنيه، ومبنى إداري للمحافظة، بتكلفة 14 مليون جنيه.

كما يجري تنفيذ مشروعات خدمية للعمل على خدمة المجمع تشمل إقامة محطة معالجة صرف صحي ومحطة تنقية مياه الشرب بتكلفة 40 مليون جنيه مع حفر بئر مياه شرب بتكلفة 4 ملايين جنيه.