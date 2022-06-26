محافظ المنوفية يفحص شكاوى أهالى سرس الليان وعزبة علما بالباجور

المنوفية - محمد فتحى

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بتشكيل لجنة فورية لفحص ومعاينة شكوي أهالى مدينة سرس الليان والخاصة بتسريب المجارى بشارع مصطفي كامل واتخاذ اللازم فورا، كما وجه المحافظ مدير مديرية الصحة بتشكيل لجنة لتحديد احتياجات مستشفي سرس الليان من الأطباء والعرض عليه لاتخاذ اللازم، وكلف المحافظ المستشار الهندسي للمحافظة بمعاينة سور نادى سرس الليان من خلال لجنة لبيان مدى امكانية ترميم السور الخاص بالنادى مما يسمح بإقامة المباريات الرياضية به وذلك استجابة لمطالب أهالى مدينة سرس الليان ومن أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليومى بالمواطنين بمقر مكتبه بالديوان العام لبحث شكواهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم.

واستمع المحافظ إلى شكوى عدد من المواطنين بعزبة علما التابعة لقرية مشيرف بمركز ومدينة الباجور يلتمسون مد كبل تيار كهرباء منزلى على عدد من أعمدة الإنارة العامة على مسافة 300 متر لإنارة منازلهم لعدم وجود أعمدة شبكة في هذه المنطقة ، وعلى الفور كلف المحافظ اليوم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بالتنسيق الكامل مع شركة الكهرباء لاتخاذ اللازم والعمل على حل المشكلة.

وقد أحال المحافظ طلب مواطن مستأجر محل بمنوف تابع لمشروع توزيع السلع الغذائية يلتمس تخفيض مبلغ الايجار المتراكم عليه حيث تم غلق المحل نظرا لظروفه المادية والاجتماعية الصعبة الى المستشار القانونى لإبداء الرأي، ووجه المحافظ إدارة أملاك الدولة بدراسة إمكانية جدولة مديونية مواطن بناحية كفر داود الجديدة بالسادات الى الحد الأقصى المسموح به لسداد الرسوم المستحقة عليه لإتمام إجراءات التصالح الخاصة بمنزله مراعاة لظروفه الاجتماعية والصحية الصعبة وذلك فى إطار اللوائح المنظمة لذلك .

يأتى هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات المواطنين التى يعقدها محافظ المنوفية بشكل يومى مع أبناء المحافظة للتعرف على شكواهم وطلباتهم ومحاولة إيجاد حلول لها وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية .