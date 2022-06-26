محافظ الغربية يتفقد مشاريع التطوير والرصف بطنطا والمحلة الكبرى

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على المتابعة اليومية لأعمال التطوير بشوارع المحافظة وتكثيف الجولات المستمرة على مدار الأسبوع بكافة ربوعها كما أكد على استمرار تطوير كافة الشوارع بمدن ومراكز المحافظة ووضع خطة ورؤية شاملة لتطويرها وإظهار المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع وتطويرها وفقاً لأحدث النظم العالمية، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها اليوم يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بمدينة طنطا والمحلة الكبرى.

بدأت الجولة بتفقد أعمال الرصف الجارية بحي ثانٍ طنطا، حيث تفقد عدد من الشوارع المتفرعة من الكورنيش والمعروفة باسم مربع المماليك، كما تابع المحافظ أعمال التطوير الجارية في كورنيش طنطا المرحلة الخامسة حيث تابع تركيب الأرصفة والإنترلوك وأعمدة الإنارة الديكورية وأشجار الزينة.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال تشغيل السن بمدخل المحلة الكبرى وأوضح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن مشروع رصف شارع البحر سيتم رصفه بأكمله بداية من مدخل مدينة المحلة بسكة طنطا مروراً بمنطقة الشون وحتى نهايته عند شركة الزيوت والصابون وذلك بطول 12 كم، بهدف صيانة المحور المروري الرئيسي بالمحلة لتحقيق السيولة المرورية وإضفاء لمسة جمالية في مدخل المحلة حتى محلة أبو على وسيتم على أربع مراحل خلال 6 أشهر، ويتضمن كشط طبقة الرصف الحالية، وإعادة رصفه بالكامل، مع تنفيذ شبكة صرف أمطار منفصلة بطول الشارع، وتعديل ميول ومناسيب الطريق بأكملة حتى يتطابق مع المواصفات القياسية الخاصة بالطرق.

كما تفقد المحافظ أعمال تشغيل السن بشارع بدر بحي ثان المحلة الكبرى وخلال الجولة قام المحافظ بفض سوق عشوائي بشارع البحر بالمحلة ، ووجه قسم الإشغالات بحي أول وثان المحلة بإزالة كافة الإشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين والمتابعة الدورية للمحافظة على الشوارع دون إشغالات.

وخلال الجولة استمع المحافظ إلى عدد من شكاوى المواطنين، ووجه على الفور بحلها، ومن جانبهم أعرب الأهالي عن شكرهم لمحافظ الغربية على مجهوداته اليومية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد تشغيل طبقة السن بشوارع (سعد محمد سعد، عبد الرحمن شاهين، سعيد شحاتة، مصر والسودان، مصطفى كامل) بحي أول المحلة الكبرى كما وجه المحافظ بسرعة نهو الأعمال.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة الكبرى، سعد نصر رئيس حي ثان المحلة الكبرى، محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا