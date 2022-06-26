محافظ الشرقية: توريد 258 ألف طن و481 كيلو قمح اليوم

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب،محافظ الشرقية، سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 55 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية .

أوضح المحافظ أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 258 ألف طن و481 كيلو قمح وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس 626816 طنا و 540 كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 627075 طنا و21 كيلو قمح، مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت (423) ألفا و (222) فدانا تكفي احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

أشار المحافظ إلى استمرار عمل اللجنة المشكلة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

شدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بانحاء المحافظة لتيسير الوصول اليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، مؤكدا علي ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فوراً لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة.

وناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.