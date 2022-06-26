محافظ الأقصر ووكيل التعليم يتفقدان لجان الامتحانات بمدرسة الثانوية بنات

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" بث مباشر رصد خلاله جولة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على المدارس لمتابعة ثانى أيام ماراثون الثانوية العامة، حيث تابع المحافظ خدمة الطلاب داخل اللجان المختلفة، وأكد على ضرورة توفير كافة السبل اللازمة لدعم الطلبة خلال أيام الإمتحانات حتى نهايتها.

وأكد المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، علي انتهاء مديرية التربية والتعليم من تنفيذ كافة الاستعدادات والتجهيزات النهائية والإجراءات الاحترازية والوقائية استعداداً لبدء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، حيث جاءت تعليمات محافظ الأقصر، بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات اللازمة كتوفير الكمامات للطلاب والحفاظ على المسافات والإجراءات الوقائية والاحترازية بين الطلاب، وتوفير أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير والكشف الحرارى أمام مقار لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة، مع التأكيد على توافر سيارة إسعاف، وطبيب معالج بكل لجنة مع توفير مديرية الصحة لقاح كورونا لجميع المراقبين باللجان.

ورافق محافظ الأقصر خلال جولته على لجان الثانوية العامة، كل من الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، والدكتور على الشرابي رئيس مجلس مدينة الأقصر، وعدد من قيادات المحافظة ومديرية التربية والتعليم.

فيما أوضح الدكتور محمد السيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، أنه تم تجهيز عدد 30 لجنة على مستوى المحافظة تتضمن 6 لجان بإدارة الأقصر وعدد لجنتان بالبياضية و 4 لجان بالطود ولجنتان بالزينية و5 لجان بارمنت و4 لجان بالقرنة و7 لجان باسنا، مؤكداً على توفير المناخ الآمن للطلاب لأداء الامتحانات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على سلامة وصحة الطلاب وجميع المشاركين فى الامتحانات مع تذليل أى عقبات بالتنسيق بين كافة الاجهزة بالمحافظة.