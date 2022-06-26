محافظ أسوان يكلف الصحة بتكثيف الندوات التعريفية لمنظومة التأمين الصحى الشامل

أسوان - عبد الله صلاح

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مسئولى مديرية الشئون الصحية بمواصلة سلسلة الندوات التعريفية والتثقيفية الهادفة للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل وذلك بالتعاون مع وحدة تكافئ الفرص بالمحافظة.

وأشار محافظ أسوان، إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ستساهم هذه المنظومة الرائدة فى تحقيق طفرة غير مسبوقة فى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية الشاملة والمتنوعة التى تعمل على تلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية فى هذا الشأن.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأنه وفقاً لتعليمات محافظ أسوان تقوم المديرية بتكثيف الندوات التعريفية بمختلف المدن والمراكز ، وخاصة داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وأضاف ، أن إدارة الإعلام بالمديرية قامت بتنظيم الندوة التعريفية لمنظومة التأمين الصحى الشامل داخل جمعية أم شلبانة بقرية الطوناب التابعة لمركز إدفو حيث تضمنت الندوة التعريف بالمنظومة وأهميتها للمواطنين ، بجانب شرح آليات التسجيل والخطوات والأوراق المطلوبة ، بالإضافة إلى الرد على الإستفسارات والتساؤلات التى طرحت أثناء عقد الندوات .



