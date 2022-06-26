اليوم السابع
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ما هى إجراءات وزارة الرى للتعامل مع ارتفاع مناسيب مياه بحيرة وادى مريوط؟

الأحد، 26 يونيو 2022 05:00 ص
ما هى إجراءات وزارة الرى للتعامل مع ارتفاع مناسيب مياه بحيرة وادى مريوط؟ وزارة الموارد المائية والرى - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات للتعامل مع ظاهرة ارتفاع مناسيب المياه فى بحيرة وادى مريوط بمحافظة الإسكندرية، والتى تحدث خلال بعض شهور السنة، وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة فى البحيرة لحماية جسر محور التعمير ومنطقة غرب الإسكندرية من الغرق.
 
أضاف عبد العاطى، أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة انتهت مؤخراً من تركيب 10 وحدات طوارئ ديزل وكهرباء بموقع الثروة السمكية بوادي مريوط على مصرف غرب النوبارية.
 
أوضح عبد العاطى، أن الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف نفذت أعمال تجريف لمصرف غرب النوبارية عند موقع محطة الثروة السمكية للمساهمة في تخفيض مناسيب المياه فى بحيرة مريوط والتى تلقى مياهها علي مصرف غرب النوبارية، بالتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الثروه السمكية وشركة توزيع كهرباء الإسكندرية.
 

الرى

الميكانيكا والكهرباء

الصرف الزراعى

الثروة السمكية



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