لوجانسك تجلى مئات المدنيين من مصنع "آزوت" بمدينة سيفيرودونيتسك

كتب أحمد عرفة

أجلت قوات جمهورية لوجانسك المئات من المدنيين الذين كانت تستخدمهم التشكيلات المسلحة الأوكرانية في مصنع "آزوت" بمدينة سيفيرودونيتسك دروعا بشرية لها، وفقا لروسيا اليوم.

وبقي مئات المدنيين عالقين داخل أقبية المصنع في المناطق القريبة من مدينة ليسيتشانسك بسبب استمرار القصف الأوكراني على سيفيرودونيتسك.

وفى وقت سابق حذر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ونظيرته البريطانية ليز تروس من أن مسار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للجلوس على طاولة المفاوضات مع الجانب الأوكراني، يتخلله ساحة المعركة.

جاء ذلك في مقال رأي مشترك نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأوكرانية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الأحد.

وكتبا الوزيران في مقالهما "لتحقيق السلام وحماية طريقتنا في الحياة تحتاج أوكرانيا والعالم الحر إلى البقاء قويين وموحدين، يجب أن نتجاهل الأصوات الانهزامية التي تصر على أن الناس بدأوا يفقدون الآمل والذين يقترحون التخلي عن أوكرانيا من أجل إنهاء سريع للحرب القائمة... من الضروري أن تثبت مجموعة الدول الصناعية السبع وحلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع أن التزامهما تجاه أوكرانيا لن يتم تجاوزه أبدا، وهذا يعني زيادة وتسريع إمدادهما لأوكرانيا بالأسلحة الثقيلة، ومعاقبة كل من يتواطأ في الحرب مع بوتين".

وأشار الوزيران إلى أنه "سيأتي وقت للسلام لكن يجب أن يكون سلاما جيدا ودائما، فطريق بوتين إلى طاولة المفاوضات يمر عبر ساحات القتال في أوكرانيا، ولن يكون جادا بشأن المفاوضات إلا بعد أن يجبر الشعب الأوكراني القوات الروسية على التراجع".