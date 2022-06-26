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لوجانسك: اتخاذ التدابير اللازمة لاعتقال موظفين بمكتب زيلينسكى بالجمهورية

الأحد، 26 يونيو 2022 08:51 م
لوجانسك: اتخاذ التدابير اللازمة لاعتقال موظفين بمكتب زيلينسكى بالجمهورية زيلينسكى
كتب أحمد عرفة

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أكدت سلطات جمهورية لوغانسك، وجود العديد من موظفى مكتب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى رفيعى المستوى فى ليزيتشانسك غرب الجمهورية، ويتم اتخاذ التدابير اللازمة لاعتقالهم، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت سلطات جمهورية لوغانسك، أنه بالإضافة إلى العديد من المرتزقة الأجانب فى ليسيتشانسك، فهناك العديد من الموظفين رفيعى المستوى فى مكتب فولوديمير زيلينسكي، وحاليا يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنعهم من التسلل إلى خارج المدينة.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن توجيه ضربات واسعة النطاق على 3 مراكز تدريب للتشكيلات المسلحة الأوكرانية أدت إلى تدميرها.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية الفريق إيجور كوناشينكوف - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن "الأسلحة عالية الدقة للقوات الجوية الروسية وصواريخ كاليبر وجهت ضربات مكثفة على مركز التدريب رقم 169 للقوات البرية الأوكرانية بالقرب من مستوطنة ديسنا بمنطقة تشيرنغوفسكوي".

وأضاف أن مركز التدريب 184 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية ستاريتشى بمنطقة لفوف، ومركز التدريب 199 لقوات الهجوم الجوى الواقع فى تيريفكا بمنطقة جيتومير قد تضررا أيضا.

وتابع أن اللواء الجوى 46 فقد قدرته القتالية بالكامل، كما فقدت ألوية المشاة الآلية 65 و66 قدرتها القتالية أيضا، مشيرا إلى أن خطة نقل هذه التشكيلات إلى ساحات القتال قد تعطلت.


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