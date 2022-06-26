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لوجانسك: أكثر من 120 بريطانيا وفرنسيا وأمريكيا موجودون فى ليزيتشانسك غرب الجمهورية

الأحد، 26 يونيو 2022 07:07 م
لوجانسك: أكثر من 120 بريطانيا وفرنسيا وأمريكيا موجودون فى ليزيتشانسك غرب الجمهورية الحرب فى أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أكد فيتالى كيسيليف، مساعد وزير الداخلية فى جمهورية لوجانسك أن مرتزقة من بولندا وأكثر من 120 بريطانيا وفرنسيا وأمريكيا موجودون فى ليزيتشانسك غرب الجمهورية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف مساعد وزير الداخلية فى جمهورية لوجانسك أن المرتزقة المحاصرين فى ليزيتشانسك يحاولون الفرار عبر مجموعات صغيرة إلى منطقة بافلوجراد، موضحا أن هناك مرتزقة بولنديون و37 مرتزقا بريطانيا و21 فرنسيا و64 أمريكيا فى ليسيتشانسك، وهذه المعلومات حسب البيانات الأولية لاستخباراتنا والمعلومات التى نتلقاها من السكان المحليين.

وأشار مساعد وزير الداخلية فى جمهورية لوغانسك إلى أن هناك حوالى 12 ألف عنصر من التشكيلات المسلحة الأوكرانية يتموضعون فى ليسيتشانسك.

 

 


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