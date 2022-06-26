اليوم السابع
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الأحد، 26 يونيو 2022 01:46 م
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كلية إعلام الأزهر تناقش غدًا 21 مشروع تخرج للطلاب حول قضايا مجتمعية وتنموية

الأحد، 26 يونيو 2022 01:19 م
كلية إعلام الأزهر تناقش غدًا 21 مشروع تخرج للطلاب حول قضايا مجتمعية وتنموية جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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تناقش كلية الإعلام بجامعة الأزهر غدًا مشروعات التخرج المقدمة من طلاب قسم الصحافة والنشر بالفرقة الرابعة بالكلية، والتي يشارك فيها نخبة متخصصة من أساتذة الكلية وخبراء من الصحف الورقية والإلكترونية ووكالات الأنباء من رؤساء ومدراء التحرير، وبحضور عميد الكلية د. رضا أمين، ووكيل الكلية د. عبد الراضي حمدي.
 
ومن المقرر أن تُناقش المشروعات من خلال خمسة لجان تحتوي كل لجنة على عدد من أساتذة القسم وأعضاء من الخارج، حيث يبلغ عدد المشروعات المقدمة نحو (21) مشروعًا مقسمة ما بين صحف ورقية وأخرى إلكترونية، تعالج جميعها مجموعة من القضايا المجتمعية المهمة التي تمس المجتمع المصري وترتبط ارتباطًا وثيقًا برؤية الدولة واستراتيجيتها التنموية.
 
 
 

كلية اعلام الازهر

الازهر الشريف

جامعة الازهر

صحف ورقية



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