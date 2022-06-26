قناة إسبانية: "الحبوب" سلاح بوتين للدفاع عن نفسه ضد العقوبات الغربية

فاطمة شوقى

قالت قناة "سير" الإسبانية إن كلا من روسيا وأوكرانيا تشكلان أهم سلال الخبز الأساسية في العالم، حيث تغذى أرضهما أكثر من 400 مليون شخص، ولكن الحرب في أوكرانيا وتوقف الصادرات يهددان بإحداث أزمة غذاء عالمية ، حيث يعانى المستوردون من أزمات في الامدادات وارتفاع في الأسعار.

وأضافت القناة في تقرير لها، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ، جعل الهجوم المتعمد على سلسلة توريد الحبوب سلاحه الرئيسى في الدفاع عن نفسه ضد العقوبات الغربية بسبب الحرب، كما فعل مع الغاز الطبيعى، الذى تمثل صادراته حوالى 20% من التجارة العالمية، و40% من مشتريات الاتحاد الأوروبى، مع تأثير خاص على الصناعات الألمانية.

وأوضح التقرير أن الحصار المفروض على الاحتياطيات الضخمة من الحبوب المخزنة في صوامع في ميناء أوديسا ، الميناء الرئيسي على البحر الأسود ، أدى إلى سلسلة من ردود الفعل أصبحت فيها الحمائية خيارًا للعديد من الآخرين لحماية استهلاكهم الداخلي.

يهدد ارتفاع أسعار المواد الغذائية بزيادة عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع بمقدار 65 مليون شخص

يتفق الخبراء على أن الوضع غير مستدام بالنسبة للعديد من مناطق أفريقيا والشرق الأوسط ، التي تستورد أكثر من 50٪ من احتياجاتها من الحبوب من روسيا وأوكرانيا. البلدان التي عانت ، بالإضافة إلى ذلك ، من تأثير تغير المناخ على محاصيلها لسنوات ، مما أجبرها في السنوات الأخيرة على كبح الإنتاج المحلي وسحب الواردات من أجل إمدادها.

مع إغلاق الموانئ بإحكام وضيق ، تشير التقديرات إلى أن أوكرانيا لا تزال تتراكم 25 مليون طن من الحبوب في صوامع ميناء أوديسا.

وفى ظل هذه الأحداث، فقد تسارع ارتفاع أسعار الحبوب مثل القمح الذي كان مستمرًا منذ سنوات. في عام 2019 ، تم تداول الحبوب بمتوسط 496 دولارًا، و أغلق عام 2020 بسعر 640 دولارًا، وفي عام 2021 وصل إلى 800 دولار، وفي مارس من هذا العام ، بعد اندلاع الحرب ، سجل القمح 1425 دولارًا كحد أقصى، أي ثلاثة أضعاف مما كان عليه قبل وباء كورونا. وتراجعت الأسعار هذا الأسبوع إلى 970 دولارًا ، لكن الارتفاع حتى الآن هذا العام تجاوز 25٪. وإذا قورنت بنهاية عام 2019 فإن الزيادة تبلغ 75٪.

وقال خوان كارلوس هيجويراس ، أستاذ وخبير في قطاع الأغذية الزراعية إن "قطع إمدادات الحبوب يؤثر علينا جميعًا. يعتمد النظام الغذائي الأساسي في العديد من البلدان على القمح ، لا سيما الفقراء "، مضيفا أن "هذا سلاح حرب أقوى بكثير من الأسلحة الآخرى من الدبابات والصواريخ.