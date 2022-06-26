فرق تطوعية من الشباب تعقم لجان الثانوية العامة بشمال سيناء.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

قامت فرق تطوعية شبابية تابعة للشباب والرياضة بشمال سيناء، بتعقيم لجان الثانوية العامة قبل ساعات قليلة من انطلاق أعمال الامتحانات بها.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أنه نفذ شباب التطوع بالنادى الرياضى بمدينة بئر العيد حملة تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الشهيد شريف عمر الثانوية بنات.

كما نفذ فريق التطوع بمركز شباب الكوثر بالشيخ زويد حملة تعقيم للجان الإمتحانات بالمدارس الثانوية فى حى الكوثر بمدينة الشيخ زويد.

وتمت الحملة ضمن أنشطة مبادرة تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة ضد فيروس كورونا مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا طوال فترة انعقاد امتحانات الثانوية العامة حفاظا على سلامة الطلاب وإيمانا بدور الشباب في الخدمة المجتمعية.