فحص بلاغات التغيب لكشف هوية شاب تم العثور على جثته بترعة فى العياط

كتب بهجت أبو ضيف

يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، لكشف هوية شاب تم العثور على جثته بإحدى الترع في قرية تابعة لمركز العياط، وتبين من خلال مناظرة الجثة عدم وجود إصابات ظاهرية، وأشارت التحريات الأولية أن سبب الوفاة تعرضه للغرق.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، ذكروا أنهم شاهدوا الجثة طافية بمياه الترعة، فسارعوا لإبلاغ مركز الشرطة، وأكدوا أن الشاب مجهول الهوية.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بترعة فى العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لشاب مجهول الهوية.

عقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، ويفحص رجال المباحث بلاغات التغيب المحررة فى الآونة الأخيرة، لكشف هوية الشاب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.