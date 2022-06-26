فتيات جنوب سيناء يشاركن بفعاليات الرياضة من أجل التنمية

جنوب سيناء ـ محمد حسين

سجلت فتيات محافظة جنوب سيناء، حضورا فى المشاركة بمشروع (الرياضة من أجل التنمية.. لياقتى مهارتى) الذى تنفذه الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

وقال محمد فتحى توفيق، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن المشروع استقطب عددا من الفتيات بكل موقع انطلقت به الفعاليات.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه فى هذا السياق نفذ مركز شباب أبو رديس المرحلة الثانية من مشروع برنامج الرياضة من أجل التنمية والذى يهدف إلى تنمية المهارات الحياتية للفتيات وتنميتها مجتمعياً من خلال الرياضة، وكان محور التدريب والتعليم أن تجيد الفتاة التعاون مع الفريق وأن لكل فرد دور مهم، وتعريف الفتيات بمفهوم التفكير النقدى وأن تتعلم الفتيات أسس التفكير النقدى والإبداعى وتحلل المعلومات المختلفة.

وأشار إلى أنه يستهدف البرنامج 3 آلاف فتاة فى كل محافظة بدعم من منظمه اليونيسف فى إطار برنامج تهيئة بيئة داعمة للنشء فى مصر، وسبق فى المرحلة الأولى أن استهدفت 7 مراكز على مستوى محافظه جنوب سيناء.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة إنه تم إتاحة الفرصة لراغبى الاشتراك فى تدريبات مشروع اللقاءات الرياضية للفتيات خماسى كرة قدم تحت شعار 1000 بنت 1000 حلم، باستقبال دفعات تسجيل جديدة فى الاستاد الرياضى أيام الأحد والثلاثاء الساعة 1 للمرحلة العمرية للفتيات من سن 10سنوات إلى 16 سنه.

وأضاف أنه فى سياق الفعاليات الرياضية تم عقد جلسة برلمانية لأعضاء برلمان شباب مركز شباب الساحل بجنوب سيناء، فى إطار الحرص من الشباب والرياضة أن تستقبل المنشآت الشبابية والرياضية التابعة للوزارة، مشاريع ومبادرات أعضاء برلمان الشباب، بهدف تأهيل وإعداد وتثقيف النشء والشباب سياسياً، وتوعيتهم بمختلف القضايا.