غلق وتشميع معدية تعمل على الرياح البحيرى بكوم حمادة لعدم توافر وسائل الأمان

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على المتابعة المستمرة ومراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة والتأكد من سريان تراخيصها وتوافر كافة الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة، والالتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.

وفي هذا الشأن قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بغلق وتشميع معدية تعمل على الرياح البحيرى بالبريجات لعدم توافر وسائل الأمان والسلامة بها ولعدم وجود التراخيص.

كما قامت الوحدات المحلية بمراكز (رشيد - شبراخيت - ايتاي البارود ) بحملات مماثلة لمتابعة أعمال المعديات بنطاقها والتأكد من الالتزام بالتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان والالتزام بتطبيق كافة القرارات الاحترازية المقررة.



