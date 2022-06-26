غرفة السياحة: 3 مكاتب طوافة للحج السياحى الاقتصادي وخدمات غير مسبوقة للمصريين

بدأت غرفة شركات السياحة التنسيق مع وزارة السياحة والآثار وشركات السياحة للاطمئنان على كافة التجهيزات والاستعدادات لسفر حجاج السياحة البالغ عددهم هذا العام 9200 حاج، وأيضا الاطمئنان على توفير كافة الإمكانيات لخدمتهم فور وصولهم إلى الأراضى المقدسة وحتى عودتهم سالمين.

ذكرت الغرفة فى بيان صادر عنها، أن تركيز الجهود بشكل أكبر على برامج الحج الاقتصادى لشركات السياحة لعدة أسباب؛ أولها أنه يضم الحجاج من متوسطى الحال المشتاقين إلى زيارة المسجد الحرام والمسجد النبوى وأداء الفريضة والذين يوليهم القطاع السياحى اهتماما خاصا وثانيا لأنه يضم 6440 حاجا بنسبة 70% من إجمالى أعداد حجاج شركات السياحة هذا العام .

ويتابع مجلس ادارة الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوى كافة الترتيبات النهائية خاصة فى الأراضى المقدسة حيث يتواجد مجموعة من أعضاء الجهاز الإدارى بالغرفة للاطمئنان على الاستعدادات لاستقبال حجاج الشركات بمتابعة مستمرة من مجلس الإدارة .

وأكدت غرفة شركات السياحة أن هذا العام يشهد تطورا غير مسبوق للخدمات المقدمة لحجاج المستوى الإقتصادى بالحج السياحى، مشيرة إلى أن أكثر من 95٪؜ من برامج الحج الاقتصادى يتم تنظيمها بنظام الموسم الكامل للإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة بفنادق متميزة جدا بعضها مصنف 4 نجوم وقريبة من الحرمين، يأتى ذلك تيسيرا على الحجاج وعونا لهم على الاستمتاع بالحرم الشريف وإقامة الصلاة فيه دون عناء او مشقة حيث أنه اعتبارا من يوم 4 ذى الحجة يكون الوصول إلى الحرم من المناطق البعيدة أمر صعب على الحجاج .

وتشمل الإقامة توفير بوفيهات ووجبات متكاملة بالفنادق سواء فى مكة او المدينة، بالإضافة إلى وجبات ومشروبات ساخنة وباردة طوال اليوم بالمخيمات فى المشاعر المقدسة فى منى وعرفات , وأكدت الغرفة أنه تم التعاقد على كافة تلك الخدمات الخاصة بمخيمات المشاعر المقدسة مع مؤسسة الطوافة حيث تم تخصيص 3 مكاتب طوافة لخدمة حجاج البرامج الاقتصادية بشركات السياحة , وتم الاتفاق على متابعة تنفيذ التعاقدات والتأكد من تقديم كافة الخدمات المتفق عليها للحجاج دون اى نقصان .

وأوضحت الغرفة أن البعثة التى شكلتها وزارة السياحة والآثار وضمت ممثلين من غرفة شركات السياحة تعاقدت خلال تواجدها أيضا بالأراضى المقدسة على أتوبيسات تنقلات حجاج المستوى الإقتصادى وكلها بالطبع بنظام الرد الواحد مثلما يتم دائما بالحج السياحى , و بأتوبيسات حديثة مع التأكد من توافر مشروبات داخل السيارات، وأوضحت الغرفة فى بيانها ثقتها التامة فى نجاح الموسم انطلاقا من حرص الوزارة والغرفة على رعاية الحجاج . والاهم حرص شركات السياحة المحافظة على سمعتها وصدارتها كأفضل الجهات المنظمة للحج فى العالم الإسلامى وليس فى مصر فقط وكذلك تقديم أفضل الخدمات لعملائها.