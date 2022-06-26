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"عمليات مجلس الأمناء" ترصد غياب مئات الطلاب عن امتحان عربى الثانوية العامة

الأحد، 26 يونيو 2022 02:24 م
"عمليات مجلس الأمناء" ترصد غياب مئات الطلاب عن امتحان عربى الثانوية العامة لجان امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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رصدت غرفة عمليات المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، برئاسة عبد الرؤوف علام، غياب عدد من الطلاب عن أداء امتحان اللغة العربية اليوم فى أول اختبارات المواد الأساسية، لامتحانات الثانوية العامة.
 
وأكدت غرفة عمليات المجلس، غياب عشرات الطلاب عن أداء الامتحان فى عدد من المحافظات، من بينهم غياب 201 طالبا عن أداء امتحان اللغة العربية اليوم في لجان القليوبية، وغياب 195 طالبا عن امتحان اللغة العربية بكفر الشيخ، وغياب 52 طالبا وطالبة عن أداء امتحان العربى فى دمياط، وفي لجان البدرشين بمحافظة الجيزة غاب عن أداء امتحان اليوم 23 طالبا وطالبة.
 
وكلف عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين ، مجالس أمناء المحافظات، ببحث الظاهرة والتواصل مع الطلاب وأولياء أمورهم وإعداد تقرير عن سبب عدم حضورهم للامتحانات رغم تقدمهم باستمارات أداء امتحان الثانوية العامة خلال الأشهر القليلة الماضية .
 
وأوضح "علام" ان مجلس الأمناء والآباء والمعلمين ، يهتم ببحث كل الظواهر الاجتماعية المحيطة بالعملية التعليمية وكل ما يؤثر على الطالب والمعلم وولى الأمر .
 
وأضاف رئيس مجلس الأمناء والأباء والمعلمين غلى مستوى الجمهورية ، أنه فور الانتهاء من إعداد تقرير عن الطلاب الغائبين عن الامتحانات وأسباب ذلك ، سوف يتم تقديمه إلى وزارة التربية والتعليم ، وبحث حلول أي مشاكل تواجه هؤلاء الطلاب .
 
وتابعت غرفة العمليات الرئيسية لمجلس الأمناء ، بالتعاون مع غرف العمليات الفرعية بالمحافظات ، أداء 708 ألف و 478 طالب وطالبة بالثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، على مستوى الجمهورية، الامتحان في مادة اللغة العربية ب 2089 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.
 
وأكد مجلس الأمناء ان الأسئلة جاءت فى مستوى الطالب المتوسط ، ولم توجد شكاوى من صعوبة الامتحان.

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