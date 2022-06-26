علامات تدل على الحمل شديد الخطورة.. أبرزها الوزن المفرط

كتبت فاطمة خليل





علامات الحمل عالي الخطورة ​1. زيادة الوزن المفرطة هناك دائمًا الحمل هو أهم جزء في حياة المرأة، ولكن قد يصبح الأمر مزعجًا إذا وجدت المرأة أي علامة على الحمل عالي الخطورة، ويعتبر النزيف أو التبقع أو الألم المزعج من العلامات المعروفة التي لا يجب على الأم الحامل أن تتجاهلها ويمكن اتخاذ الخطوات المناسبة، في هذا التقرير نتعرف على أبرز 5 علامات على الحمل شديد الخطورة، بحسب موقع "health" .هناك دائمًا زيادة في الوزن مرتبطة بالحمل ، ولكن إذا زاد الوزن بأكثر من كيلوجرام في 15 يومًا، فهذه علامة مبكرة على وجود مشكلة في المستقبل.

2. ارتفاع مستويات السكر في الدم تعتبر المراقبة الصارمة لضغط الدم، جنبًا إلى جنب مع فحوصات النمو المنتظمة للأطفال، مهمة للإدارة السليمة للحمل. بالنسبة للبالغين، فإن مستويات السكر المرتفعة في الدم لن تسبب أي أعراض إلا إذا كانت مختلة بشدة ولكن بالنسبة للجنين ، حتى الاختلال الطفيف في مستويات السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى تشوهات في نمو الأطفال.

لذلك ، يُنصح دائمًا بإجراء اختبار الدم HbA1c واختبار تحمل الجلوكوز أثناء الحمل.

يعتبر التحكم الصارم في نسبة السكر في الدم أمرًا مهمًا جدًا للنمو السليم وتطور الأطفال. 3. حكة في راحة اليد أو باطن القدم أو في جميع أنحاء الجسم يتم تجاهل هذه العلامة من قبل غالبية النساء عادة ما يستخدمون العلاجات المنزلية مثل الزيت للحكة لكنها إشارة مهمة لأمراض الكبد الكامنة في الأم، والتي يمكن أن تثبت في الواقع أنها مهددة لحياة الطفل الذي ينمو هذا هو السبب في إجراء اختبارات الدم لأحماض الصفراء واختبار وظائف الكبد. 4. قلة حركات الطفل في الغالب، يصعب على النساء الاحتفاظ بإحصاء لحركة الطفل ولا يميلن إلى الإبلاغ إلا عند عدم وجود حركة لمدة يوم أو أكثر ولكن في الواقع ، من الأنسب مراقبة عدد الركلات بعد كل وجبة. إذا كان هناك 4 ركلات أو أكثر في ساعة بعد الوجبة، فهذه علامة جيدة هذا يساعد أيضًا في منع أي حادث مؤسف عن طريق الكشف والتدخل المبكر. 5. إفرازات مهبلية كمية قليلة من الإفرازات المهبلية دون أي رائحة أو حكة أمر شائع أثناء الحمل ولكن في الحالات التي يكون فيها الإفراز مفرطًا برائحة كريهة أو حكة، فهذا يعني أنه يحتاج إلى العلاج على الفور إذا لم يتم تناول الأدوية في أقرب وقت ممكن ، فقد يؤدي ذلك إلى انتشار العدوى في الرحم أيضًا.

كل هذه العلامات والأعراض ، عند اكتشافها في أقرب وقت ممكن، يمكن علاجها قبل حدوث أي ضرر لا يمكن إصلاحه أو حدوث مضاعفات كبيرة.