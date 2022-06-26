اليوم السابع
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طلاب الثانوية العامة بالمنيا يؤدون امتحان اللغة العربية.. فيديو لايف

الأحد، 26 يونيو 2022 09:01 ص
طلاب الثانوية العامة بالمنيا يؤدون امتحان اللغة العربية.. فيديو لايف الثانوية العامة
المنيا – حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، من امام لجان أمتحانات الثانوية العامة بمحافظة المنيا، حيث يؤدى الطلاب اليوم مادة اللغة العربية فى اول أيام المواد الأساسية، وشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على عدم دخول الهواتف المحمولة للطلاب والمراقبين، ووجه بتوفير الأجواء اللازمة وسبل الراحة للطلاب أثناء أداء الامتحانات، مع تقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم، من خلال أعمال النظافة ورفع المخلفات من محيط اللجان.
 
 
وأكد المحافظ على التواصل والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة حال المواقف الطارئة والمستجدات خلال فترة الامتحانات.
 
هذا وقد تم تخصيص 114 لجنة على مستوي جميع المراكز، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة، بإجمالي 39 ألفا و98 طالبا وطالبة.
 
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