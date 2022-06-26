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طارق شوقى: لن يضع معلم قدمه فى فصل بمسابقة التعيين إلا إذا كان ملما بالنظام الجديد

الأحد، 26 يونيو 2022 04:23 م
طارق شوقى: لن يضع معلم قدمه فى فصل بمسابقة التعيين إلا إذا كان ملما بالنظام الجديد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لن يضع أى معلم قدمه فى فصل إلا إذا كان ملما بنظام التعليم الجديد، موضحا أنه سيتم إجراء المسابقة بكل دقة وانضباط، لافتا إلى أنه سيتم إجراء اختبار صحة بدنية ونفسية للمتقدمين من قبل الوزارة.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه يتم التقديم في مسابقة تعيين 30 ألف معلم إلكترونياً على بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي: "jobs.caoa.gov.eg"
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم حصر نسب العجز في المعلمين في كافة المدارس على مستوى الجمهورية، وكذلك تحديد نسب العجز في كل مادة سواء أساسية أو أنشطة إضافية، وذلك لتيسير العمل على توزيع المعلمين بعد تعيينهم وفق ضوابط محكمة لسد العجز بشكل تدرجي، حيث سيتم طرح المسابقة وفقاً للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز، وستشمل التعيينات العمل بالمدارس الحكومية الرسمية اللغات والعربى.
 
جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يعلنان تفاصيل المسابقة المركزية للتعاقد مع 30 ألف معلم مساعد للعام المالي 2022/2023، الأحد 26 يونيو 2022، موضحة أن جميع مراحل العمل بالمسابقة سيتم إلكترونيا دون تدخل اى عنصر بشرى تحقيقا للشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين. 
 
 
 

التربية والتعليم

مسابقة تعيين 30 ألف معلم

رابط التقديم على مسابقة 30 ألف معلم

التقديم فى مسابقة المعلمين

شروط التقدم فى مسابقة تعيين 30 الف معلم



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