ضبط 250 طربة حشيش بقيمة 2 مليون جنيه بحوزة عنصر إجرامى بالإسماعيلية

كتب محمود عبد الراضى

jمكنت الأجهزة الأمنية ، في ضبط 250 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية تقدر قيمتها المالية قرابة 2 مليون جنيه، وتحرر محضر بالواقعة.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط أحد العناصر الإجرامية "مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية" تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومديرية أمن الإسماعيلية تم إستهدافه وأمكن ضبطه بالقرب من مسكنه.. وبحوزته (عدد 250 إسطوانة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام –مبلغ مالى– هاتف محمول).

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,750,000) مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وحبس المتهم.