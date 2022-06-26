ضبط 14986 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 14986 مخالفة مرورية متنوعة.

وكثفت وزارة الداخلية تنفيذاً لاستراتيجيتها، الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 3641 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و186 مخالفة السير بدون تراخيص، و 7 دراجات نارية مخالفة، و7 مخالفة شروط التراخيص، و8 مخالفات موقف عشوائى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.