ضبط 13739 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

واصلت وزارة الداخلية الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية، حيث كثف قطاع الأمن الإقتصادى الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن قيام الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 3269) قضية متنوعة.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بضبط (13739) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، بضبط 123 قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

كما أسفرت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، عن ضبط (92) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).